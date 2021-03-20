Malatya'da cinayet ve yaralama zanlısı 4 kişi tutuklandı

Malatya'da cinayet ve silahlı yaralama olayına karışan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezmi Karatay Caddesi'nde 17 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada E.D'nin hayatını kaybetmesi, E.B, ile M.D'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A, M.K, B.G, ve M.U.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş