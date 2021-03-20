Malatya'da cinayet ve yaralama zanlısı 4 kişi tutuklandı
20.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:43
Malatya'da cinayet ve silahlı yaralama olayına karışan 4 zanlı tutuklandı.
Malatya'da cinayet ve silahlı yaralama olayına karışan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezmi Karatay Caddesi'nde 17 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada E.D'nin hayatını kaybetmesi, E.B, ile M.D'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.A, M.K, B.G, ve M.U.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş