Malatya'da Çilek Tarla günü düzenlendi Malatya'nın Kale İlçesinde, "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" kapsamında Tarla Günü düzenlendi.

Malatya'nın Kale İlçesinde, "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" kapsamında Tarla Günü düzenlendi.

Keli İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" kapsamında Tarla Günü Kıyıcak Mahallesinde düzenlendi. Tarla Günü programına, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, Kale Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan, kurum müdürleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve çiftçiler katıldı.

Pandemi dolayısıyla maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen program, açılış konuşmaları, proje tanıtımı, tarla gezisi, ikramlar ve kapanış şeklinde gerçekleştirildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol yaptığı açılış konuşmasında, Kale İlçesinin ana geçim kaynağının kayısı olduğuna dikkat çekerek, "Kayısının para ettiği yıllarda çiftçilerimizin yüzü gülmekte, kayısının don, dolu gibi afetler, hastalık ve zararlı artışı, pazarlanma sorunları yaşanan yıllarda çiftçilerimizin geliri düşmektedir. Bu nedenle Kayısının yanına başka ürünlerin eklenmesi gerekmekte olup, ilçemizin rakımı yüksek yerlerinde badem yetiştiriciliği, rakımı düşük yerlerinde ise çilek yetiştiriciliği gelişme göstermektedir. Kale İlçemiz iklim ve toprak yapısıyla çilek yetiştiriciliğine son derece uygundur. Bakanlığımız tarafından çilek yetiştiriciliğine sertifikalı fidan desteklemesi şeklinde destek verilmektedir. Bugün Bakanlığımızca desteklenen ve İlçe Müdürlüğümüzce yürütülen "Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesinin" sonuçlarını göreceğimiz Tarla Gününde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum ve projenin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit de yaptığı konuşmasında, Kayısı Malatya'yı anavatan edinmiş bir meyve ve Malatya çiftçisi için ana gelir kaynağı olduğuna parmak basarak, "Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinden dolayı kayısı da olumsuz etkilendi. Bitkisel üretimde riski dağıtmak lazım. Mesela Kale İlçemiz kayısı yetiştiriciliği yanında çilek ve sebze yetiştiriciliği için uygun iklim ve toprak şartlarına haizdir. Özellikle çilek yetiştiriciliğinde sıcak para akışı var ve Kale İlçemizde Çilek Yetiştiriciliğini yaygınlaştırmalı ve çilek üretimini artırmalıyız. Tarımda kaliteli ürün elde edilmesi ve pazarlama önemli konulardır. İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personellerimiz tarafından kaliteli ürün artışı için çiftçilerimize teknik konularda destek vermekteyiz. Bakanlığımız kaliteli ürün artışı için her yıl çiftçilerimize Tarımsal Desteklemeler vermektedir. Yine Bakanlığımız tarafından tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda Dijital Tarım Pazarı uygulaması hayata geçirilmiştir. Çiftçilerimiz ürettiği ürünleri Dijital Tarım Pazarına kaydetmekte, almak isteyen alıcılar da Dijital Tarım Pazarına kayıtlarını yapıp satışa sunulan ürünleri talep etmektedirler. Projeyi arazisinde uygulayan üreticilerimize ve projede görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çilek Kale için elverişli"

Projeyle ilgili katılımcılara bilgiler veren Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan ise, proje hakkında bilgi aktardı. Özcan, "2019-2020 yıllarını kapsayan ve Bakanlığımızın İl Özel Yayım Projesi kapsamında desteklenen projemizdeki amacımız, Kale İlçemizin iklim ve toprak yapısının çilek yetiştiriciliğine uygun olduğunu, çilek yetiştiriciliği konusunda geçmişi olan ilçemizi bu konuda tekrar canlandırmanın mümkün olduğunu, Kale İlçesi anayol üzerinde olduğundan pazarlama konusunda bunu avantaja çevirmenin, kayısı yetiştiriciliği yanında çilek yetiştiriciliği de yapılarak geliri çeşitlendirmenin önemli olduğunu üreticilerimize uygulamalı demonstrasyon metoduyla göstermektir. Proje faaliyetleri kapsamında 30 çiftçiye çilek yetiştiriciliği eğitimi verdik, bunlar arasında Kıyıcak ve Abuşoğlu Mahallelerinde birer çiftçiye birer dekar alanda Albion çeşidi çilek yetiştiriciliği demonstrasyon alanı kurduk. Proje kapsamında çiftçilere basınçlı sulama sistemi malzemesi, malç naylonu, fide, gübre ve gölgeleme filesi desteği sağladık. Çiftçilerimiz ise toprak hazırlığı, seddelerin yapılması, malç naylonu çekilmesi ve sulama sisteminin döşenmesi, fide dikimi, sulama ve diğer bakımları üstlendiler. Demonstrasyon alanlarına dikilen Albion çeşidini, verimi, koku ve aromasının yüksek, raf ve ekonomik ömrünün uzun olmasından dolayı tercih ettik. Çiftçilerimiz verim olarak projenin 2. yılında dekara yaklaşık 2500 kg çilek elde ettiler. 3. ve 4. yıllarda bundan daha fazla verim almayı hedefliyoruz. Demonstrasyon alanlarında toprak hazırlığından hasada kadar ki tüm süreç İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin kontrolünde yürütülmüştür" diye konuştu.

Çilek yetiştiriciliği yapan çiftçi Ergün Doğan da, çilek yetiştiriciliği kapsamında yaptığı işlerden bahsederek çilek bakım ve beslemesinin çok önemli olduğunu, albion çeşidinin veriminden ve satışından memnun olduğunu dile getirdi. Doğan, bu yıl Kıyıcak Mahallesinde kayısının yağışlardan dolayı meyve vermediğini, bu yıl çilek sayesinde yüzünün güldüğünü ifade etti. Doğan, üretimin her aşamasında kendilerine yardımcı olan Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Daha sonra Çilek Bahçesinde tarla gezisi ve hasat yapılmasının ardından, " Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi" Tarla Günü sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA