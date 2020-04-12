Malatya'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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Battalgazi, İtfaiye, Malatya, Güncel

Malatya'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

12.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:04
Malatya'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Merkez Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki müstakil bir evde, sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İçeride bir kişinin olduğu belirtilen evdeki yangına, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Emine Barut (85) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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