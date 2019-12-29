Malatya'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda saçma isabet eden Y.D. (49) ile darbedilen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli E.K'yi gözaltına aldı.