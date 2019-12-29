Malatya'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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Malatya'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

29.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:50
Malatya'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçesi Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda saçma isabet eden Y.D. (49) ile darbedilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli E.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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