Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı
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Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, yoğun kar nedeniyle düşen çığ karayolunu ulaşıma kapattı.

01.01.2020 02:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:36
Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı

MALATYA'nın ilçesinde, yoğun kar nedeniyle düşen çığ karayolunu ulaşıma kapattı. Yol kar küreme ekiplerin çalışmasıyla 7 saatte açıldı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Pütürge ilçesinin Dereyolu mevkiinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan yol 7 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: DHA
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