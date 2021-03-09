Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor

09.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:14

Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyorMALATYA'da, kayısı üreticileri baharın gelişiyle beraber tarlaya inerek kayısı ağaçlarını ilaçlamaya başladı.

Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor

MALATYA'da, kayısı üreticileri baharın gelişiyle beraber tarlaya inerek kayısı ağaçlarını ilaçlamaya başladı.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yetiştiği Malatya'da kayısı ağaçlarının zararlı etkenlere karşı ilkbahar ilaçlama dönemi başladı. Baharın gelmesi, güneşin sıcak yüzünü göstermesi ile beraber, Malatyalı üreticiler mesaiye koyuldu. Üreticiler ilaç atarak zorlu sürece başladı. Kayısı üretiminde ilk aşama olan ilaç atılıyor. Oldukça önemli olan tomurcuk ilacı hem kayısıyı zararlı bakterilerden koruyor hem de oluşabilecek don olayına karşılık ağaca direnç kazandırıyor. Kayısı üreticileri, baharın gelmesiyle birlikte ilaçlama işlemine başladıklarını belirterek, "Bundan sonra kayısı için iş başladı. Kayısıya faydası böcek giriyor, hastalığı önlüyor. Bizim işimiz bahar geldi mi başlıyor. Bugün başladık hayırlısıyla. İlaçlamayla başladık, kayısılarımızı ilaçlıyoruz. Tedbirle ilaçlıyoruz, maskemizi takarak, şapkamızı takarak. Bugün itibari ile başladık artık kayısı işçiliğimize. İlaçlama ile başladık. Bundan sonraki işlemlerimiz çapa ve ondan sonrakiler de silkeleme ve diğer işlemler. Bugün ilacı attık. Zor bir iş ama bu daha yeni başlıyor. Bundan sonra daha zor işler bizi bekliyor. Çiçek attıktan sonra çili atacağız. Çil yaparsa, 2 sefer atacağız" dedi.

Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor
Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ümit Özdağ Cahit Özkan Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cansu Dere Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Mustafa Er Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da çiftçiler kayısı ağaçlarını ilaçlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:14:00. #1.14#
title