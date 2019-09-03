Malatya'da Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları başladı

03.09.2019 13:52

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının başladığını bildirdi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül itibariyle başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Üreticilerimizin bakanlığımızca uygulamada olan mazot, gübre, sertifikalı tohum kullanımı, sertifikalı tohum üretimi, sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yağlı tohumlu bitkiler ve hububat, baklagil fark ödemesi, küçük aile işletme, yem bitkileri ve lisanslı depoculuk gibi desteklerden faydalanabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların desteklerden faydalanabilmeleri için arazilerinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Başvurular 30 Haziran 2020'de sona erecek.

Kaynak: AA