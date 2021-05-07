Malatya'da CHP Kale ilçe başkanının kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edildi
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Malatya'da CHP Kale ilçe başkanının kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edildi

Malatya'da CHP Kale ilçe başkanının kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Politika

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarına ilişkin, "İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarına ilişkin, "İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.

Kiraz, yaptığı yazılı açıklamada, akşam bir televizyon kanalında partisinin Kale ilçe başkanıyla ilgili bir soruşturma ya da dava olduğuna dair bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiğini, adaletin tecelli edeceğine kuşku bulunmadığını ifade eden Kiraz, şunları kaydetti:

"Parti olarak bu konulardaki tavrımız tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır. İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır."

"CHP'li yöneticiler yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler"

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz haberleri ile kahrolduklarını" belirtti.

Olayla ilgili ne Ağbaba'dan ne CHP Genel Başkanından bir tepki ya da cümle duyduklarını bildiren Koca, şöyle devam etti:

"Üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen, ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir."

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Veli Ağbaba, Sayın Enver Kiraz açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış olabilir. Bu sıradanlığın kazandırdığı duyarsızlık ile bu meseleye tepkisiz kalabilirler. Fakat biz Malatya'da 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmesine sessiz, tepkisiz, duyarsız kalamayız. Bu işin de kimsenin yanına kar kalmasına izin vermeyiz. Siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak, bir hukukçu, bir baba ve Malatya'nın bir evladı olarak söylüyorum, bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın kimsenin yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız. Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li İlçe Başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur. Mübarek ramazan ayında, Kadir Gecesi'ni aradığımız şu günlerde böyle elim bir olay ile Malatya'mızın anılmasından dolayı üzüntülerimi bildiriyorum. AK Parti olarak suçluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni yapacağımızdan Malatyalı hemşehrilerimizin şüphesi olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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