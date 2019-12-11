Malatya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
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Malatya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Malatya'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

11.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:42
Malatya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İl Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Bitlis Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "uyuşturucu madde ticareti, silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlüyken firar eden Bilal Arkın'ın kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce yapılan çalışmada firari hükümlünün Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Arkın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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