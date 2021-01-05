Malatya'da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar kaldırıldı
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Malatya'da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar kaldırıldı

05.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:21
Malatya'da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar kaldırıldı

Malatya'da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar kaldırıldı.

Malatya'da çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, ayrıca güvenlik riski yaratan 4 hurda aracı tespit etti.

Araçlar bulundukları yerlerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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