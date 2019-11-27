Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı
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Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karışan 30 kişi, gözaltına alındı.

27.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:38
Malatya'da çeşitli suçlardan yakalanan 8 kişi tutuklandı

MALATYA'da, ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karışan 30 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlara karışan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda, 30 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, tutuklanırken, 22 kişi ise serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
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