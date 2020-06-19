Malatya'da çekiciyle otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı Malatya'da, çekiciyle otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, çekiciyle otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince otomobil hırsızlığının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin çekiciye yüklenmek suretiyle çalındığını belirledi.

Çekici sürücüsü A.D'nin ifadesine başvuran ekipler, H.A, M.B. ve E.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.B. tutuklandı, E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden H.A'nın İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince "kapkaç" suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA