Malatya'da çay ocaklarında 1 Haziran temizliği yapılıyor Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan çay ocaklarının 1 Haziran'da açılacak olmasından dolayı esnaf hazırlıklara başladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan çay ocaklarının 1 Haziran'da açılacak olmasından dolayı esnaf hazırlıklara başladı.

Doğanşehir ilçesinde de yaklaşık 2 aydır kapalı olan çay ocaklarının 1 Haziran'da açılmasından dolayı temizliğe başlandı.

Belediye Pasajı'nda çay ocağı işleten Oktay Bilgili, yaptığı açıklamada, iş yerini yeniden açmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Hijyene önem verdiklerini anlatan Bilgili, "Alacağımız tedbirlerle hayırlısıyla pazartesi gününden itibaren çay ocağımızı açarak çalışmaya başlayacağız. İnşallah Allah ikinci dalgayı göstermez ve işimize devam ederiz." dedi.

Kaynak: AA