Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı
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Battalgazi, Hamidiye, Malatya, 3. Sayfa

Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı

Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

08.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:35
Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı

Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı

MALATYA - Malatya'da çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağı önünde arkadaşları ile çay içen Y.D.'ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan Y.D. yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüphelisi şahıs kaçarak izini kayıp ettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler olay yerinde yaptığı inceleme bir adet boş kovan buldu.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı

Kaynak: İHA

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Malatya'da çay ocağında silahlı saldırı

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