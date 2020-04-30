Malatya'da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor
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Malatya'da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor

Malatya'da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor
30.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:35

Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesinde Millet Kıraathanesi yapılıyor.

Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesinde Millet Kıraathanesi yapılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte, Çavuşoğlu Mahallesinde yapımı devam eden iki katlı Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Millet Kıraathanesi düzenleme çalışmalarını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu Mahallesine modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip Millet Kıraathanesi kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Çınar, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin Millet Kıraathaneleri ve Bilgi Evleri sayesinde kitaba daha kolay ulaştığını söyledi.

Yeşilyurt'ta ki Millet Kıraathanesi sayısını artırdıklarını hatırlatan Çınar, "Toplumsal kalkınmanın ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın temelinde çok okumak ve araştırmak vardır. Cumhurbaşkanımızın geçen yıl ki seçim vaatlerinden olan Millet Kıraathanesi projesini Malatya'da ilk kez vatandaşlarla buluşturan yerel yönetim olarak, raflarındaki eşsiz eserleriyle, sessiz ve sakin ortamıyla, okuma alanları ve hizmetleriyle açıldığı her mahalleye ayrı bir güzellik katan Millet Kıraathanelerimize gösterilen yoğun teveccühten sonra bizlerde uygun olan her noktaya bu projemizi kazandırıyoruz. Çavuşoğlu mahallemizde yaptığımız toplantılarda mahalle muhtarımız ve halkımızın talepleri neticesinde bu güzel bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına katkı sağlaması adına Millet Kıraathanesi projemize hız verdik. Mahallemizde yaptığımız incelemelerin ardından burada bulunan iki katlı binayı kiraladık. Yapım işleri tüm hızıyla devam eden Millet Kıraathanemizi Ramazan Bayramı sonrasında halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Her alanda gelişen Yeşilyurt'umuzun sosyal ve kültürel değişimine yakışan bir projeyi daha hizmete sunacak olmanın şimdiden heyecanı yaşıyoruz. Burayı ziyaret edecek olan hemşerilerimiz rahat ve sakin bir ortamda kitaplarını okuyup, fikir sohbetlerini yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacaklar. Personellerimiz tarafından gelen ziyaretçilere ücretsiz çay ve kek ikramı yapılacaktır. İlçemizin her mahallesi, her noktası bizim için ayrı bir değer ve anlam taşımaktadır. Yatırımlarımızla bu değerleri, gelecek kuşaklara taşımaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açtıkları Millet Kıraathaneleri, Bilgi Evleri, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleriyle 7'den 70'e tüm vatandaşların kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırdıklarına parmak basan Çınar, "Hemşehrilerimizin de bu tür hizmet mekanlarına gösterdiği yoğun ilgi ve okuma alanlarında ki doluluk oranlarının yüksek olması yeni yatırımlar için bizi teşvik ediyor. Şu anda dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımıza evlerinde bulunurken, bizlerde daha güzel günlerin bizleri beklediği gerçeğinden yol çıkarak onlara yeni ve güzel hizmet alanları kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya'da eğitim hizmetlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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