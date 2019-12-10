Malatya'da çatı yangını
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Malatya'da çatı yangını

Malatya'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:05
Malatya'da çatı yangını

'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenibahar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıda hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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