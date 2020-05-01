Malatya'da çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
01.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:12
Malatya'da, taşıt olarak da kullanılan çapa motorunun devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Malatya'da, taşıt olarak da kullanılan çapa motorunun devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kuluncak ilçesinin Karaçayır Mahallesi'nde kayısı bahçesini ilaçlayan Ahmet Turan Ş. (70) idaresindeki çapa motoru dönüş yolunda devrildi.
Çapa motorunun altında kalan Ahmet Turan Ş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA