Malatya'da çapa motoru ve römork çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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Malatya'da çapa motoru ve römork çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motoru ve römork çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

02.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:58
Malatya'da çapa motoru ve römork çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

'nın ilçesinde çapa motoru ve römork çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenipınar Mahallesi'nde çapa motoru ve römork çalınması üzerine İl Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma, şüphelilerin aynı bölgeden daha önce de bir çapa motoru ve römork hırsızlığına karıştıklarını da belirledi.

Zanlıların, çaldıkları ürünleri sattığı yeri tespit eden ekipler, malzemeleri sahiplerine teslim etti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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