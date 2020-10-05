Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

05.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:39
Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Turan Gündoğdu'nun kullandığı çapa motoru, D-300 kara yolu Akçatoprak Mahallesi girişinde devrildi.

Kazada yaralanan baba Galip ve oğlu Turan Gündoğdu 112 Acil Servis ekibi tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken römork kısmında bulunan anne Hatice Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan baba Galip Gündoğdu, hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Hülya Avşar Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Cuma Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 11:42:44. #1.15#
title