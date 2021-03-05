Malatya'da çapa makinesine kalçasını kaptıran kişi öldü
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Malatya'da çapa makinesine kalçasını kaptıran kişi öldü

05.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:40
Malatya'da çapa makinesine kalçasını kaptıran kişi öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kalçasını çapa makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kalçasını çapa makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alacakapı Mahallesi'nde yaşayan Ali Seydi Özşahin (70) evinin bahçesinde çalıştığı sırada kalçasını çapa makinesine kaptırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özşahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Makineden itfaiye ekiplerince çıkarılan Özşahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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