Malatya'da canlı hayvan pazarındaki eksikler gideriliyor Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki eksikleri gidermek için çalışma başlattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki eksikleri gidermek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, pazarda hayvan alımı ve satımı yapan vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmıyor.

Bu kapsamda belediye, hayvan pazarında eksikliği hissedilen mescit ve lavabo grupları yaparak eksiklikleri tamamlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden işlerin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

Kaynak: AA