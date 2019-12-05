Malatya'da 'Canım Ol' projesi

05.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:28

Yeşilyurt Kızılay Şubesi ve Begüm Kartal İlkokulu işbirliği ile 'Canım Ol' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte kan ve kök hücre bağışının önemine değinildi.



Begüm Kartal ilkokulunda gerçekleşen 'Canım Ol e-twinning projesi' ile Türk Kızılay'ı ve Türkök tarafından bağışçılara kan ve kök hücre bağışının önemi, Kurumlarla işbirliği halinde çalışılmasının gerekliliği, kök hücre nakli sayesinde tedavi edilebilecek hastalıklar ile ve bağışçıların duyarlılıklarının artırılması konularında eğitici seminerler verildi.



Türkiye genelinde 22 ilde 74 öğretmen tarafından uygulanan projeye birçok oyuncu, müzisyen, sanatçı ve akademisyen de destek verdi. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Begüm Kartal İlkokulu öncülüğünde Yeşilyurt Kızılay Şubesi'nin desteğiyle yapılan 'Canım Ol' kampanyasına Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Yeşilyurt Kızılay Başkanı Dr. Dilek Korkmaz ile veliler öğrenciler ve davetliler katıldı.



Bağış programı çerçevesinde Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kan ve kök hücre bağışı konusunda bilgiler sunarken, Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Türk Kızılay'ının son yıllarda yaptığı büyük atılım ve kapsamlı gelişmeleri verilere anlattı.



Toplumsal duyarlılık ve farkındalığa dikkat çeken Korkmaz, "Türkiye'de şuna kadar 22 ilde düzenlenen programın Malatya ayağını düzenliyoruz. Buradaki amacımız, hocalarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize sosyal projelerini geliştirmek, toplumumuzda bu anlamada bir adım atmaktır. Bu anlamada aslında tesadüfen bugün de 5 Aralık Dünya gönüllüler günü. Bu gönüllüler gününde burada okulumuza gelerek kan bağışına destek olan gönüllülerimizi tebrik ediyorum" dedi.



Malatya'nın kan bağışı konusunda önde gelen bir il olduğunu ifade eden Korkmaz, kış aylarında genel olarak bir azalma olduğunu da belirtti. Her zaman kan stoklarının olması gerektiğini de dile getiren Korkmaz, bu noktada kan bağışına önem verilmesini istedi. - MALATYA

Kaynak: İHA