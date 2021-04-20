Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte
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Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Haberler | Güncel

Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya'da, cami, mescit ve Kur'an kursları, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte

MALATYA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya'da, cami, mescit ve Kur'an kursları, korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Çin'in Vuhan kentinden geçen yıl dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüsüne karşı camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediliyor. Malatya'da özel bir temizlik şirketi tarafından Malatya'daki camilerde ücretsiz olarak dezenfekte gerçekleştiriliyor. Battalgazi İlçesi Başharık Mahallesi'ndeki Miraç Camii Din Görevlisi Recep Kök, camide yapılan dezenfekteden dolayı teşekkür edip, "Temizlik şirketi yönetimine teşekkür ediyorum. Ücretsiz bir şekilde gelip camiyi dezenfekte yapıyorlar. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kök, vatandaşları Covid-19 kurallarına uymalarını tavsiye ederek, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, hep birlikte virüs yenelim. Camide Cuma namazlarında ise hijyen kurallarına uygun, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımız namazlarını kılıyor " dedi.

Temizlik şirketi yönetim kurulu başkanı Süleyman Eski de, "Korona virüs salgını artışta. Biz de şirket olarak Malatya'da camilerimiz ve Kur'an kurslarımızı ücretsiz bir şekilde dezenfekte yapmaya karar verdik. Vatandaşlarımız temiz ve hijyenik bir şekilde ibadetlerini yerine getirsinler diye ücretsiz olarak dezenfekte yapıyoruz. Ramazan ayı nedeniyle sevap kazanmak istedik" şeklinde konuştu.

Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte
Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte
Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte
Malatya'da camilere ücretsiz dezenfekte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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