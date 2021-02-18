Malatya'da çalınan tekne motoru, Elazığ'da bulundu
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Malatya'da çalınan tekne motoru, Elazığ'da bulundu

18.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:40
Malatya'da çalınan tekne motoru, Elazığ'da bulundu

MALATYA'dan çalınan tekne motoru, jandarmanın Elazığ'da düzenlediği operasyonla bulunarak sahibine teslim edildi.

MALATYA'dan çalınan tekne motoru, jandarmanın Elazığ'da düzenlediği operasyonla bulunarak sahibine teslim edildi. Motoru çalan F.T. gözaltına alındı. 

Malatya Turgut Özal Tabiat Parkı'nda A.A.'ya (25) ait tekne motoru, bir süre önce çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, tekne motorunun Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesindeki iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı. Elazığ jandarmasına bildirilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda tekne motoru, belirtilen adreste bulundu. Gözaltına alınan şüpheli F.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, çalınan motor da sahibine teslim edildi. 

 


Malatya'da çalınan tekne motoru, Elazığ'da bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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