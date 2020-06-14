Malatya'da çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı Malatya'da çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Malatya'da çaldığı bisikleti internetten satmaya çalışan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bisiklet çalan şüpheli, çaldığı bisikleti internetten satışa sununca Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği belirlendi.

Ekipler, şüpheli B.Ş. ile müşteri gibi irtibat kurup randevulaştı. 18 yaşından küçük B.Ş'yi yakalayan ekipler, zanlıyı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA