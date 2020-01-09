Malatya'da çaldığı 9 motosikleti satmak isteyen şüpheli yakalandı

09.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:48

Malatya'nın Darende ilçesinde çaldığı 9 motosiklet şasi numarasını sildikten sonra satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Darende ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çok sayıda çalıntı motosiklet olduğunu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Çaldığı motosikletleri şasi numarasını silerek satmaya çalıştığı iddia edilen Z.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA