Malatya'da caddelerde sessizlik hakim

Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yüksek risk iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta kısıtlama 2 Nisan Cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ise kısıtlama 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

Malatya'da kısıtlama kapsamında polis ve jandarma ekipleri, ana arterlerde ile caddelerde denetimler yaptı.

Kolluk kuvvetleri durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların istisnai kişi belgelerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş