Malatya'da cadde ve sokaklarda yoğunluk
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Malatya'da cadde ve sokaklarda yoğunluk

Ramazan Bayramı'nı kaplayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Malatya'da ilk iş günün de kent merkezinde yaya ve araç yoğunluğu oluşurken, sokaklar da hareketlendi.

Malatya'da cadde ve sokaklarda yoğunluk
27.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:56

Ramazan Bayramı'nı kaplayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Malatya'da ilk iş günün de kent merkezinde yaya ve araç yoğunluğu oluşurken, sokaklar da hareketlendi.

Virüsün yayılım hızının azaltılması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Arage gününü de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün Malatya'da insan yoğunluğu yaşandı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezinde banka ve PTT önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri, ekip otolarından sık sık vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anons yaparken, Soykan meydanındaki oturma banklarına da kimselerin oturmasına izin verilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereğince kent merkezinde maskesiz dolaşmaya izin verilmezken, bazı vatandaşların yasağa rağmen zaman zaman maske takmadıkları da görülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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