Malatya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Malatya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

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Malatya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Malatya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

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Malatya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde kırmızı kategoride yer alan Malatya'da kent merkezinde geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00'de uygulanmaya başlanan ve Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlamalar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kısıtlamalardan muaf olan çalışanlar dışında Malatya'da vatandaşlar 56 saat sürecek yasaklar dolayısıyla evlerine çekildiler.

Güvenlik görevlileri de, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlere denetimlerini sürdürüyor. - MALATYA

Malatya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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