Malatya'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçenin işlek caddeleri ve sokaklar salgın tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreciyle sessizlik hakim oldu.
Cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri denetim yaptı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın