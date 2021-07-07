Malatya'da cadde ve sokaklar grafitiyle renklendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kentin muhtelif bölgelerinde grafiti çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kentin muhtelif bölgelerinde grafiti çalışması yapılıyor.

Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi, Hürriyet Parkı ve Yakınca Mahallesi'ndeki alt geçit başta olmak üzere birçok alanda grafiti uygulamasının yapıldığı duvarlara, Malatyalı sanatçılar başta olmak üzere birçok figür resmediliyor.

Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Fikret Vurucu, şehre güzellikler katmak adına muhtelif yerlere duvar resimleri çalışması yaptıklarını belirtti.

Grafiti çalışmasının ilkini Küçükmustafapaşa Mahalle Muhtarlığı duvarına yaptıklarını aktaran Vurucu, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında Yakınca Mahallemizde bulunan alt geçidimizde Malatyalı rahmetli sanatçılarımızdan oluşan eserlerimizi yaptık. Ardından Hürriyet Parkı ve Millet Bahçesinde çalışmalarımızı yaptık. Millet Bahçesi'nde Malatyaspor'umuzun sembolü olan kaplan figürünü ve logosunu yaptık. Yaptığımız çalışmamızın bir yüzünde ise futbolcularımız yer alıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla şehrimize renk katmak ve şehrimizin güzelliğine güzellik katmak için çalışmalarımızı yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik