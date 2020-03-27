Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyorMalatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyorMalatya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler, kentteki cadde ve sokakları koronavirüse karşı dezenfekte ediyor.

Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler, kentteki cadde ve sokakları koronavirüse karşı dezenfekte ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, Türkiye'de de vakaların artırdığı koronavirüse karşı önlemler alınırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kentteki cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. İlk olarak Kışla Caddesi'nde başlanan yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları, İnönü Caddesi'ne kadar devam etti. Asfaltlar ve kaldırımları çamaşır suyuyla dezenfekte eden ekipler, sonrasında tazyikli suyla temizliyor. Kaynak: DHA