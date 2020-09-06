Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
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Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
06.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:18

Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokak ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kent merkezi sokak ve caddelerde koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda 2 dezenfektan ve 5 yıkama aracıyla çalıştıklarını belirtti.

Temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Aşıcı, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimiz dahil olmak üzere gece gündüz demeden 7/24 sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokakların temizliğini yapıyoruz. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İlaçlama Müdürlüğü kapalı alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Aşıcı, ayrıca vatandaşlara belirlenen yer ve saatler dışında çöp bırakılmaması uyarısında da bulundu.

Kaynak: AA

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