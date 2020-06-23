Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor
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Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor

Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı Malatya Büyükşehir Belediyesi filosuna yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi.

23.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:51

Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor

Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi filosuna yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ortalama 25 olan iş makinası araç filolarının yenilenmesi ile hizmet kalitesinin de artacağını söyledi.

Toplamda 106 iş makinası ve araç alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, araçları etap etap teslim alıyor. Birinci etapta 47 iş makinası ve aracı filosuna katan Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap teslimatı olan 41 iş makinası ve aracıda da bugün bünyesine kattı. Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde kullanılacak araçlar için tanıtım töreni düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şirket Genel Müdürleri, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni araçlarla sahada daha verimli çalışacağını dile getirdi. Üçüncü etabı Temmuz ayı içerisinde teslim alacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Son etabımızın büyük bölümü toplu taşıma araçlarımızdan oluşuyor. 88 aracımızı teslim aldık. Bu araçlarımızın hepsi sahada çalışmaya başladı. Geriye dönüp baktığımızda makine parkımızın büyük bölümü çok yaşlıydı. Bu yaşlılığa bağlı giderler sürekli karşımıza çıktığı gibi saha çalışmalarımızda aksıyordu. Optimum ölçüde bu tabloyu ortadan kaldırmak için bu yenilemeyi yapmak şarttı. Yıllık 15 milyonun üzerinde bu yaşlılığa bağlı parça ve yenileme giderimiz vardı. Hizmet akışını aksatması da cabası. Şimdi tablo değişti. Hizmete koşar adım gideceğiz. Bu güçlendirmeyle makine parkımızın yüzde 50'sini yeniledik. İş verimliliğini artırdık. Hizmetin altyapısını oluştururken, yatırımları da artırdık. Lisanslı Depoculuk, Millet Bahçesi, Yeni Fuar Merkezi, Ekmek Fabrikası gibi yatırımları Malatya'ya kazandırıyoruz. Güney-Kuzey Kuşak Yollarıyla Malatya'nın trafiğini rahatlatacağız. Devlet yatırımlarımız olan Battalgazi Devlet Hastanesi, yeni Çevre Yolu ve Adliye Sarayı gibi yatırımları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardında 41 araç daha Büyükşehir Belediyesinin filosuna katıldı.

Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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