Malatya'da Büyükçay Barajı için toplantı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Malatya'da Büyükçay Barajı için toplantı yapıldı

Malatya'da Büyükçay Barajı için toplantı yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Pütürge ilçesine yapılacak Büyükçay Barajı ile ilgili toplantı düzenlendi.

Malatya'nın Pütürge ilçesine yapılacak Büyükçay Barajı ile ilgili toplantı düzenlendi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve 25 Mart'ta ihalesi yapılan Büyükçay Barajı, Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nin 6 kilometre güneydoğusunda Çat Tepesi ile Küçük Tepe'nin sırtları arasında projelendirildi.

Temelden 87,5 metre yüksekliğinde ve 100 milyon 771 bin metreküp depolama hacmine sahip barajla 9 bin 799 hektar alanının cazibeli borulu sulama şebekesiyle sulanması, yılda 42 bin 281 gigavat saat enerji üretilmesi ve yılda yaklaşık 100 milyon lira ekonomik fayda sağlanması planlanıyor.

Pütürge Kaymakamlığında, baraj göl alanından etkilenen yerleşim yerleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Uzuntaş Mahallesi ile Yeşildere yerleşkesinin durumunu değerlendirmek, talep ve beklentilerini görüşmek amacıyla toplantı yapıldı.

Toplantıya Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşkın, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündür, DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ve heyetleri, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Ebru Gündeş Aleyna Tilki Meral Kaplan
Spor Muslera Özgür Yankaya Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da Büyükçay Barajı için toplantı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:00:34. #1.15#

title