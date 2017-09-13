Malatya'da Bulvar Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tecde Mahallesini Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağına bağlayan bulvarda son düzenlemeleri yapıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra bulvarda yolda asfalt öncesi stabilize ve alt temel malzemesi serimi yapıyor.



Güney Kuşak Yolunun bağlantı yollarından biri olan bulvar, çevreyolu batı girişi ve Fahri Kayahan Bulvarı başta olmak üzere Tecde, Karakavak, Çilesiz bölgesindeki trafik sirkülasyonunu azaltacak. Geçtiğimiz yıllarda açılan 2 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki Çiftlik Caddesi de yine Tecde-MAŞTİ bulvarına bağlanarak, batı istikametinde yeni bir hat açılmış olacak.



Bulvar üzerinde bugüne kadar 38 evin kamulaştırması yapılarak, yıkıldı. 250 bin metreküp hafriyat ve dolgu işleri yapıldı.



Kamulaştırma ve altyapı çalışmalarına bugüne kadar 4 milyon 5 bin lira harcayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarının devamında yolda üst yapı çalışmaları da yapacak.