Malatya'da buğday tarlasındaki yangın söndürüldü
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Malatya'da buğday tarlasındaki yangın söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Malatya'da buğday tarlasındaki yangın söndürüldü
07.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:08

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Özal Mahallesi'nde buğday tarlasında çıkan dumanı gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri 3 araç 8 personelle müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangında tarladaki buğdayın bir kısmı hasar gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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