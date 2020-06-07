Malatya'da buğday tarlasındaki yangın söndürüldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
07.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:08
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Özal Mahallesi'nde buğday tarlasında çıkan dumanı gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri 3 araç 8 personelle müdahale ederek, yangını söndürdü.
Yangında tarladaki buğdayın bir kısmı hasar gördü.
Kaynak: AA