Malatya'da buğday bahçesinde yangın
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Malatya'da buğday bahçesinde yangın

Malatya'da buğday ekili bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da buğday bahçesinde yangın
07.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:06

Malatya'da buğday ekili bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde buğday ekili bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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