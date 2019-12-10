Malatya'da büfe ve otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:30

Malatya'da, büfe ve otodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Beydağı Mahallesi'nde büfeden, Yavuz Selim Mahallesi'nde ise otodan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada her iki hırsızlık olayının şüphelisinin A.T. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Pençe" timi tarafından İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ve şarjör içerisinde 6 fişek ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA