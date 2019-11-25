Malatya'da boş havuza düşen temizlik görevlisi öldü
Malatya'da bir evin bahçesindeki havuza düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.
Malatya'da bir evin bahçesindeki havuza düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, temizlik görevlisi Mehmet Tufan (56), Çamurlu Mahallesi Villakent Konutları'ndaki bir evde çalıştığı sırada bahçe kısmındaki boş havuza düştü.
Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma Hastanesine kaldırılan Tufan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tufan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.