Malatya'da borcu olanların suyu kesilmeyecek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında borcu olan vatandaşların sularının kesilmeyeceğini bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında borcu olan vatandaşların sularının kesilmeyeceğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, alınan tedbirlerlerin tedirginlik yaratmaması gerektiğini vurgulayarak, bunların vatandaşların iyiliği için yapıldığını kaydetti.

Alınan tedbirler doğrultusunda cami, cemevleri, ulaşım araçları ve otobüs duraklarında ilaçlama yapıldığını ifade eden Gürkan, "MASKİ Genel Müdürlüğümüze, su borcu olan vatandaşlar hakkında işlem yapmamalarını ilettik. Özellikle temizlik ve hijyen maddelerine ihtiyaç duyulduğu bir süre içerisinde böyle bir uygulamanın toplum, aile sağlığı ve kişisel sağlık açısında iyi olmayacağı düşüncesiyle ileri bir tarihe kadar kesilmemesi noktasında gerekli talimatları verdik." ifadelerini kullandı.

Temizlik ve hijyen ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili şikayetleri dikkate aldıklarını aktaran Gürkan, yoğun bir şekilde denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gürkan ayrıca, kentteki ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA