Malatya'da Borç Erteleme Talebi Reddedilen Çiftçi, Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
Malatya'da borç erteleme talebi reddedilen çiftçi Metin Çelik, bir kamyon tütünü banka önüne atıp üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı.
Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik, borcunu erteleme talebini kabul etmeyen bankanın önüne bir römork tütün döküp kendini yakmaya çalıştı.
BORÇLARININ ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ
Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik isimli vatandaş, daha önce kredi aldığı bankadan borcunun ertelenmesini talep etti.
Borcu ertlenmeyen çiftçi, uzun süre bankadaki memurlara borcunun ertelenmesi talebinde bulundu.
ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAYA KALKTI
Ancak aldığı olumsuz cevaplar ve ödeme imkanın yetersizliği nedeniyle bunalıma giren Çelik, çareyi banka önünde eylem yapmakta buldu.
Getirdiği bir kamyon tütünü banka önüne atan Çelik, üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı.
YORUMLAR (20)
-
AKPYE OY ATANLARIN SONU NOKTACevap Yaz Yayından Kaldır
-
madem bu kadar kötüydü ülkenin gidişatı neden seçim istedi mualefet partileri buyrun söyleyin seçim bizi dahadamı ileri götürecek herpartiye bütçe ayrılıyor madem kötüydü neden seçim istedi kılıçoglan onun derdi ülkenin iyiligi degil kötülügü dost zor günde belli olurmuş zorgünde desdek degil köstek olan dost degildir .kazanmıyorsa başka iş yapsınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Dolarin atesi mazot gubre ilac tohuma yapilan zamlardan sonra ciftciye kimse soz soylemesin hepsi iflastaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ülkede cinnet cinayet intihar cok arttı nedeni iş bu tablodur borçlu geçinemeyen insanda huzurmu kalır bunalan insan en tehlikeli insandır devletin görevi halka rahat bir yaşam ve güzel bir gelecek vermektir sadece köprüyle olmazCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Hakkettiginiz şekilde yonetilirsiniz NoktaCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır