Malatya'da Borç Erteleme Talebi Reddedilen Çiftçi, Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
Aday Listeleri Açıklandı: İşte, Parti Parti, Şehir Şehir Tüm Milletvekili Adayları!

Malatya'da Borç Erteleme Talebi Reddedilen Çiftçi, Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı

Malatya'da borç erteleme talebi reddedilen çiftçi Metin Çelik, bir kamyon tütünü banka önüne atıp üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı.

Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik, borcunu erteleme talebini kabul etmeyen bankanın önüne bir römork tütün döküp kendini yakmaya çalıştı.

BORÇLARININ ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

Malatya'da çiftçilik yapan Metin Çelik isimli vatandaş, daha önce kredi aldığı bankadan borcunun ertelenmesini talep etti.

Borcu ertlenmeyen çiftçi, uzun süre bankadaki memurlara borcunun ertelenmesi talebinde bulundu.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMAYA KALKTI

Ancak aldığı olumsuz cevaplar ve ödeme imkanın yetersizliği nedeniyle bunalıma giren Çelik, çareyi banka önünde eylem yapmakta buldu.

Getirdiği bir kamyon tütünü banka önüne atan Çelik, üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (20)

  • ONUR:
    madem bu kadar kötüydü ülkenin gidişatı neden seçim istedi mualefet partileri buyrun söyleyin seçim bizi dahadamı ileri götürecek herpartiye bütçe ayrılıyor madem kötüydü neden seçim istedi kılıçoglan onun derdi ülkenin iyiligi degil kötülügü dost zor günde belli olurmuş zorgünde desdek degil köstek olan dost degildir .kazanmıyorsa başka iş yapsın
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ADANALİ:
    Dolarin atesi mazot gubre ilac tohuma yapilan zamlardan sonra ciftciye kimse soz soylemesin hepsi iflasta
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • FİLOZOF:
    Ülkede cinnet cinayet intihar cok arttı nedeni iş bu tablodur borçlu geçinemeyen insanda huzurmu kalır bunalan insan en tehlikeli insandır devletin görevi halka rahat bir yaşam ve güzel bir gelecek vermektir sadece köprüyle olmaz
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.