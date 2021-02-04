Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı

Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı.

Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı.

Oktay Alkan'ın yönettiği Önder Açıkbaş ve Barış Çelikkol'un rol aldığı dizide Malatya'da yaşayan bir ailenin komedi tarzında hikayeleri anlatılıyor.

Dizinin yönetmeni Oktay Alkan, Malatya'ya gelen oyuncuların çekim alanlarını ve şehri çok beğendiklerini ifade etti.

Dizinin tanıtım çekimlerinin bitmesinin ardından bölüm çekimlerinin bir an önce başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun