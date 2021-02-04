Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı

04.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:12
Malatya'da

Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı.

Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı.

Oktay Alkan'ın yönettiği Önder Açıkbaş ve Barış Çelikkol'un rol aldığı dizide Malatya'da yaşayan bir ailenin komedi tarzında hikayeleri anlatılıyor.

Dizinin yönetmeni Oktay Alkan, Malatya'ya gelen oyuncuların çekim alanlarını ve şehri çok beğendiklerini ifade etti.

Dizinin tanıtım çekimlerinin bitmesinin ardından bölüm çekimlerinin bir an önce başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Feyza Aktan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Ersun Yanal Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da "Biri aile mi dedi" dizisinin tanıtım çekimleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 17:13:35. #1.16#
title