Malatya'da bir yılda 3 kadın cinayeti işlendi

Malatya'da 2020 yılında 3 kadın cinayeti işlenirken, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) 269 kadına 199 çocuğuyla birlikte barınma hizmeti verildiği açıklandı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 4. Dönem toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi. 2020-2021 yılı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında yapılacaklar ele alındı. Toplantıda, müftülük tarafından görevlendirilecek kadın ve erkek personellere 6284 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatlar, mağdurlarla ve şiddet uygulayanlarla görüşme teknikleri, empati ve iletişim becerileri konularında hizmet içi eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Manevi danışmanlık hizmeti talebinde bulunulması durumunda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) randevu verilerek en az dört haftalık bir plan dahilinde yapılması ve bu yapılacak çalışmanın yasada belirtilen uzlaştırma olmayıp kişinin manevi anlamda yaşamış olduğu psikolojik durumunun güçlendirilmesine yönelik olacağı konuşuldu. Önleyici tedbir kararları kapsamında değerlendirilen sağlık tedbir kararlarında tedaviyi kabul etmemesinin tedbire aykırılık olarak değerlendirildiği ve o yönde işlem yapılacağı bilgileri paylaşıldı. Malatya genelinde 'Malatya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı ve Koordinasyon Planı' kapsamında yükümlülüğü bulunan tüm kamu ve kurumlar tarafından televizyon ve radyo programları yapılması kararlaştırıldı. Sosyal medya hariç yüz yüze eğitim yoluyla toplam 3 bin 512 kişiye ulaşıldığının bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, 2020 yılı içinde ŞÖNİM Müdürlüğüne 2 bin 934 önleyici tedbir kararı, 177 koruyucu tedbir kararı, 269 kadına 199 çocuğuyla birlikte barınma hizmeti ile bireysel müracaatlarla toplam 3 bin 213 kişiye hizmet verildiği ve 2020 yılında 3 kadın cinayeti yaşandığı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı