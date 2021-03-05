Malatya'da bir serada bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
05.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:15
Malatya'da düzenlenen operasyonda bir serada bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen operasyonda bir serada bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada sera içerisinde 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Konuyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine