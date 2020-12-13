Malatya'da bir mezrada uygulanan karantina sona erdi
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Malatya'da bir mezrada uygulanan karantina sona erdi

13.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:18
Malatya'da bir mezrada uygulanan karantina sona erdi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağlı bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 30 Kasım'da aldığı kararla Kolköy Mahallesi Uzunkasım mezrasının karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Karantinanın 13 Aralık saat 16.00'dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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