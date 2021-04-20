Malatya'da bir mezra Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurşunlu Mahallesi Dereevler mezrasında Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren mezrada ikinci bir emre kadar karantina uygulanması kararı aldı.

Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mezrada, ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik