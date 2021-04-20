Malatya'da bir mezra karantinaya alındı
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Malatya'da bir mezra karantinaya alındı

Malatya'da bir mezra karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Dereevler Mezrası korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Dereevler Mezrası korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kurşunlu Mahallesi Dereevler Mezrası'nda karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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