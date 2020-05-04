Malatya'da bir mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi Başpınar mezrasında Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Karar doğrultusunda mezraya giriş ve çıkış yasaklandı.

Kaynak: AA