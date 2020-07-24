Malatya'da bir mahalleye korona karantinası Malatya'da bir mahalleye korona karantinası Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahallede Covid-19 salgını nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Malatya'da bir mahalleye korona karantinası MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir mahallede Covid-19 salgını nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçeye bağlı Dumlu mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 14 gün süre ile karantina kararı alındığı bildirildi. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalle giriş çıkışında önlem alırken, vatandaşların acil ihtiyaçlarının ise vefa sosyal destek gurubu tarafından karşılanacağı açıklandı. Kaynak: İHA